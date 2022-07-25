花蓮吉安鄉公所預計在8月重新調整東海十街的道路路基，減緩高低落差，並新增道路排水設施，改善排水問題，目前工程已完成設計規畫，工期為60個工作天，預計10月完工。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

目前正值颱風旺季，排水溝渠若未定期疏濬清溝，道路恐因豪大雨淹水，花蓮縣吉安鄉公所每年固定編列預算，執行疏濬清溝累計上萬公尺，進行排水溝新築及改善工程，並重新調整高低落差較大的道路路基，不僅解決淹水問題，同時也讓用路人能有一條安全回家的道路。

吉安鄉公所年度編列2百萬元預算，針對轄內地漥地區、易淹水路段或老舊排水設施處進行改善，去年度分別對吉興六街、太昌路、明仁一街、中山路二段、中央路二段與吉昌二街口、南山二街3巷、明義五街及七腳川防汛道路等7處完成竣工後，今年度將就東昌村東海十街鄰近區域，更新既有瀝青道路面積250平方公尺，並新設道路排水暗溝總長度約達196公尺。

吉安鄉公所建設課長吳印浴指出，東海十街位在南濱路一段東側，雖然該路段行駛車輛不多，但因道路高程高低起伏，每逢急降豪雨時，路面易產生多處水漥，甚至會在道路兩側產生大面積積水，車輛行經不僅會濺起大量水花，可能也會危急行車安全。

吳印浴表示，因此鄉公所將更新重新調整該路段的路基，並新增道路排水設施，改善排水問題，目前工程已完成設計規畫，預計8月開工，工期為60個工作天，預計10月完工。

此外，吉安鄉公所獲代表建議款挹注，合併鄉自籌預算，將開啟鄉內四處排水溝改善工程，包含建國路一段121巷、建國路350巷18至32弄的排水溝改善工程，及永昌街及福興八街的農田水利灌溉溝加蓋拓寬工程，透過建置溝蓋拓寬路面，友善行車環境。