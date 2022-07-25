新莊警分局本次成立萬安45號演習指揮所，結合民防義警人員，協助引導民眾就近於防空避難處所避難。(新莊警分局提供)

萬安45號演習北部地區於本(25)日下午1時30分準時登場，在睽違2年後，再度恢復人車、燈火管制等措施，北部各地的警察機關慎重以待，新北市淡水警分局由於位在軍事重要樞紐，本次演習出動了300名警、民力實施各項管制作為；新北市新莊警分局也成立萬安45號演習指揮所，結合民防義警人員，協助引導民眾就近於防空避難處所避難。

淡水警分局表示，過去因新冠疫情緣故，為避免群聚而暫停萬安演習人、車管制等措施，如今民眾逐步與病毒走向共存之際，本年度演習各項管制措施亦恢復正常操演，希望能透過演習的方式，讓民眾知道當敵機、飛彈、砲火臨空時，不是在原地坐以待斃，迅速的疏散避難，才是保命之道。

而新莊警分局本次成立萬安45號演習指揮所，結合民防義警人員，協助引導民眾就近於防空避難處所避難，今日下午演習時間一到，警方立刻現地加強疏散作為，協勤民力也全力投入疏散民眾及車輛，協助民眾迅速就近避難。

新莊警分局表示，此次演習重點在於測試緊急警報發布，防情傳遞作業及疏散避難情形，以磨練各級軍、警單位防情傳遞作業能力，同時也演練人、車疏散避難及燈火管制情形，加強避難設施管理與運用，藉此培養「全民防空意識」及提升防空警覺，以期當災害發生時能有效控管及將損害降到最低，以確保人民生命及財產安全。

警方表示，此次演習重點在於測試緊急警報發布，防情傳遞作業及疏散避難情形，同時也演練人、車疏散避難及燈火管制情形，加強避難設施管理與運用，也提醒民眾「無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」，不可以認為敵人不會進攻而心存僥倖，而應該做好防備，讓敵人無隙可乘，建立居安思危的觀念。