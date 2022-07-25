大型公共藝術雕塑作品「風和日麗」夜間模擬圖。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

大型公共藝術雕塑作品「雨露恩澤」日間模擬圖。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中大安媽祖文化園區空有基座多年，觀旅局25日指出，媽祖雕像預計2年後建造完成，為活化整個園區空間，規劃廣場兩側設置2件大型公共藝術雕塑作品「雨露恩澤」與「風和日麗」，目前工程已完成近50％，預計10月底完工。

大安為中台灣最美海景地區之一，海灘平坦寬闊、沙質柔細、海水湛藍，其中大安風景區內的大安媽祖文化園區更是海線重大觀光建設，完工後可串聯海線各知名景點如高美溼地、台中海洋館、梧棲觀光漁港、鰲峰山公園等，預期可帶動海線地區的觀光產業永續發展。

觀旅局規劃於大安媽祖文化園區廣場兩側設置2件公共藝術雕塑作品「雨露恩澤」與「風和日麗」，其高度皆為4米半左右，長寬約達5至8米，材質特別採用316亮面不鏽鋼鍛造，晶瑩剔透，目前工程已完成近50％，預計10月底完工，活化整個園區空間，未來遊客可穿梭作品間拍照打卡，可望成為觀光特色亮點。

2件公共藝術雕塑作品以當地特有人文為靈感，並與現地環境融合，其中「雨露恩澤」以滴水之恩的水滴造形表現，雨露緩緩從天而降，潤澤大地子民，水滴以花瓣般的守(手)護造形圍繞於廣場，媽祖魚(白海豚)湧現其間；「風和日麗」 則以大安區峰海相連的抽象造形呈現，祥雲飛耀其間，地面以大安區特有的生態動物鑲綴，在天與地之間相互輝映，2件作品與建築物本體相輔相成，可彰顯建築的大器與宏偉。

觀旅局表示，園區整體完工後，結合當地媽祖文化與沿海區域的產業特質及自然景觀，創造以海線文化行銷為主軸的觀光旅遊亮點，並搭配市府規劃濱海沿線的自行車道，以園區作為重要節點之一，預計將吸引愛好自行車活動旅客造訪，為園區帶來人潮，帶動地方觀光產業永續發展，提供國人及國際觀光人士遊憩景點，成為北台中閃耀的觀光亮點。

觀旅局指出，大安媽祖文化園區雕像將由「財團法人台中市興富發文化藝術基金會」捐贈，捐贈計畫書已於111年5月17日同意備查，目前該基金會進行雕像設計前置作業，接洽藝術家徵件設計中，後續需辦理雕像設計、雕像申請建照及施工等項目，預計2024年12月完成雕像。未來園區營運將以促參方式辦理，預計同年度同步完成招商。