台灣今年將有兩支代表隊取得世界少棒聯盟（LLB）舉辦的世界賽參賽資格，將前往美國參加8月份登場的世界賽，而台灣世界少棒聯盟於今天（25日）特別為兩支代表隊舉辦簡單隆重的壯行會，理事長黃英華致贈次青少棒代表隊中山國中、少棒代表隊福林國小集訓加菜金，預祝小將們此行能夠「棒打列強、稱霸世界」。

LLB世界次青少棒錦標賽將於於美國時間8月14日到21日於美國密西根州泰勒市舉行，而LLB世界少棒錦標賽將在美國時間8月17日到8月28日於美國賓州威廉波特舉辦。

今年是台灣世界少棒聯盟承接國內世界少棒聯盟相關事務第1年，兩個代表隊就都能夠代表亞太區，前往美國參加世界賽、令人驕傲，黃英華表示，希望今年兩支代表隊展現出平時訓練成果，將台灣棒球精神及實力展現出來，並藉由國際之間的交流，擴大孩子們的世界觀。

2020年全球受到新冠肺炎疫情影響，邊境管制、賽事停擺，因此世界少棒聯盟該年度停辦所有賽事，隨著疫情在2021年逐漸控制，但各國疫苗還不普及的情形下，LLB少棒賽事取消國際組，只舉辦美國組的賽事，而次青少棒則是連續兩年停辦，2022年伴隨著疫苗施打及各國放寬邊境管制，LLB今年度各層級世界賽終於全面恢復舉辦。

中華電信謝國城盃拿下冠軍的福林國小，在今年亞太區資格賽擊敗韓國隊、拿下世界賽代表權，這是繼2015年東園國小後，台灣再度擊敗韓國取得亞太區代表權，得以前進美國威廉波特；而中山國中則是在國光牌謝國城青少棒錦標賽中拿下冠軍，因LLB亞太區次青少棒不辦資格賽，由於2019年亞太區代表由台灣獲得，因此中山國中直接取得亞太區資格，參加世界賽。