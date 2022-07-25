勞動部潮州就業中心將於28日上午9點半至中午12點半，於潮州鎮光華社區活動中心舉辦「潮州地區現場徵才活動」，有16家廠商提供近250個工作機會，且隨著疫情逐漸趨緩，旅館業也趁機大舉徵才。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，這場活動吸引許多廠商前來設攤徵才，包括如記食品公司、正翊國際公司、富統食品公司、全興飼料公司及福懋加油站及全家便利商店以及屏南工業區的宏萊實業公司、大恆資源科技公司、燁興企業公司及長興材料公司等廠商。

釋出的工作機會有作業員、司機、食品研發助理、門市人員、堆高機人員、倉管行政人員、投備料人員、加油員、生管主管、品控員、巡檢員、儀電維修人員與製程工程師等，薪資最高可達4.8萬元。

另外，由於旅館業缺工，恆春半島的長灘運動休閒飯店及鼎立飯店也趁此次活動大舉徵才，釋出餐飲服務員、禮賓接待員、櫃檯訂房人員、房務員、公清人員、餐具洗滌員、廚師、救生員及會計助理等。

楊采蘭主任說，民眾若有興趣跨區前往恆春半島工作，可以善用跨域就業津貼補助交通費或住宿費，詳情可洽潮州就業中心諮詢08-7882214。