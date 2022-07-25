八點檔女星、前跆拳道國手黃雨欣，和跆拳教練劉聰達在2015年結婚，育有一對女兒，不吝嗇分享育兒日常的黃雨欣，今（25日）卻發文驚曝，帶女兒誤撿到劇毒果實，所幸路人提醒，黃雨欣才恍然大悟，她自責寫下：「天啊！我這個無知的媽媽」，同時也把過程寫下來PO網，希望以自身經驗提醒更多人。

黃雨欣今下午在臉書透露，她早上送小女兒上學後，便帶著大女兒到家附近的河堤撿果實，準備等開學時帶到學校當玩具，「突然我們發現有一區長滿像芒果一樣的小果實，好多都完整的掉在地上」，正當黃雨欣母女開心撿果實時，有一位路過大哥急忙阻止她們，並露出驚恐表情說：「這是海檬果！這個很毒妳不知道嗎？」

這時換黃雨欣驚恐說：「我真的不知道，天啊！我這個無知的媽媽，居然帶著女兒去撿劇毒的果實」，黃雨欣把過程PO網，希望以自身經驗提醒更多人，她也指出，海檬果不止是果實有毒，就連樹皮、樹幹、樹根、汁液也全都是有毒。

黃雨欣進一步表示，海檬果的外型真的蠻符合孩子的好奇心，「因為他長得很像芒果，紅的時候也有點像百香果」，但仍要和果實保持保持距離，強調：「只可遠觀不可褻玩焉」，原則上不誤食就不會有太大問題，最後，黃雨欣不忘感謝好心大哥提醒，也為她上了一課。

台灣國家公園官網就指出，海檬果的花、果都吸引人，又容易栽植，是深受歡迎的園藝樹種，海檬果雖然美麗但全株有毒，尤其果實毒性更強，為避免有人誤以為是芒果而誤食中毒，因此在海檬果樹前都常看到告示牌提醒。