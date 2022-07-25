揚明光（3504）舉行法說會，第二季營收、獲利雙雙成長，每股盈餘0.43元。展望下半年，揚明光表示，在總體經濟下行壓力下，能見度有限，尤其是第四季，而第三季來看，智能家居鏡頭、車用鏡頭出貨有機會成長，光學元件產品先前因為封控有出貨遞延的狀況、出貨也會成長，微投光機和3D打印機出貨減少，整體來看第三季將是持平或小幅增加。

揚明光第二季合併營收約12.59億元，季增4.7％、年增14.7％。銷售組合和匯率影響，毛利率約20.1％，優於前一季。營業利益約4,300萬元，季增168.8％、年增152.9％，稅後淨利約4,900萬元，季增113％、年增276.9％，每股盈餘0.43元。

累計揚明光今年上半年營收24.6億元，年成長15.4％，毛利率約19.2％，營業利益約5,900萬元，稅前淨利約9,900萬元，稅後淨利約7,200萬元，每股盈餘約0.62元，相比去年同期轉虧為盈。

下半年展望來看，在總體經濟下行壓力下，訂單能見度有限，尤其是第四季，目前還看不清楚。第三季依照客戶訂單和拉貨計畫，智能家居鏡頭、車用鏡頭出貨有機會成長，光學元件產品先前因為封控有出貨遞延的狀況、出貨也會成長，微投光機和3D打印機出貨減少，整體來看第三季將是持平或小幅增加。