在元宇宙世界中，虛擬分身(Avatar)是人們打造虛擬生活不可或缺的要素，宏達電(2498)元宇宙平台VIVERSE今(25)日宣布與經營日本最大插畫交流平台pixiv的pixiv Inc結為商業聯盟，近期將透過串接其3D角色建模軟體《VRoid Studio》，讓清新的日系動漫風Avatar在VIVERSE首次亮相，並提供更多樣化的選項，讓使用者在元宇宙世界中更能發揮創意與想像力。

pixiv由pixiv Inc營運，其理念是「打造一個讓創意活動變得更有趣的地方」。它是日本最大的創作交流平台之一，提供創作者在此分享插畫、漫畫、小說等作品。2018年pixiv Inc因應用戶對於虛擬內容不斷增加的需求，推出3D角色創作軟體《VRoid Studio》，使用者可依喜好自定義虛擬人物的髮型、臉、身體、服裝等，目前全球每天有超過一萬個虛擬分身透過《VRoid Studio》所建立。

針對雙方的合作，VIVERSE總經理林俊吳表示，Avatar是元宇宙不可或缺的重要環節，它既代表著使用者的人設，也可以快速地向其他人傳達「我」是誰，此次，與pixiv的合作，將快速提升VIVERSE平台的角色數量，並滿足喜好動漫風格的使用者需求。VIVERSE未來也將陸續導入更多具特色的角色或配件，來自真實與想像世界的多樣虛擬分身，如星艦奇航記般的元宇宙空間也即將實現。

pixiv總裁暨執行長國田信吾也指出，相信透過與VIVERSE的合作，將VRoid Avatar服務導入至VIVERSE相關平台，對於用戶來說是一個非常好的消息，90%的VRoid Studio用戶來自日本境外的世界各國，未來將繼續努力實現一個全球用戶都可以與VIVERSE一起透過3D Avatar享受交流的世界。

pixiv等13家日本企業共同成立了「VRM聯盟」，該聯盟旨在建立3D虛擬人物檔案格式標準；而HTC自發布元宇宙平台VIVERSE即宣布支援VRM標準。目前VRM聯盟與HTC都屬「元宇宙標準論壇」核心成員，共同致力於實現開放元宇宙的互通性。

VIVERSE與pixiv合作的首要任務將是雙方系統上的資訊串接，讓VRoid用戶的原創Avatar模型可以在VIVERSE平台上使用。未來VIVERSE與pixiv將共同開發更客製化、自由度更高的創作功能，並持續優化適合VIVERSE平台的角色及配件。另外，除了現有Avatar功能，VIVERSE也將會依照各種企業與商用需求，透過夥伴關係與商用廠商進行服務整合，提供更多元的客製化服務。