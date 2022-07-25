行政院長蘇貞昌今、明兩天在官邸邀請新北市議員參選人開會，舉了解今原因棚拍沒有要出席的民進黨新北市長參選人林佳龍，臨時向攝影師請假半小時前往現場露面，會中蘇貞昌希望各議員參選人協助向地方宣傳中央政績，並認為今年基本面不錯，政黨形象與支持度要更加積極宣傳。

據了解，今日會議主要以現任議員為主，因卡到萬安演習，眾人根本沒有時間吃便當，會議採圓桌進行，蘇貞昌向眾人介紹競選幹部，立委羅致政負責政策、 蘇巧慧負責文宣，而張宏陸則負責組織，新北市黨部何博文與總幹事林錫耀也參與會議，民進黨團總召陳啟能也有到場。

據透露，蘇貞昌在會議上，大讚林佳龍是非常有論述能力的候選人，且擔任交通部長期間，對新北建設也非常熟稔並大力推動新北交通建設。

蘇貞昌希望參選人在接下來選戰中，能夠把蔡政府相關政績多多著墨，包括蔡總統的前瞻預算，在新北都有顯著成效，另外育兒津貼提升到5000元、班班有冷氣、生生有平板等，希望參選人在各大市場廟口多多宣傳。

而林佳龍臨時參加會議，也是希望議員參選人多多幫忙，約待到12時30分，而整個會議約在12時50分結束。