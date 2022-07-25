民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波延燒，台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今前往監察院，檢舉新竹科學園區管理局面對侵害國家著作權的行為無作為，她直言，林智堅論文案不只是個人誠信同時也公然違法，科管局若未有法律行動就是瀆職，更有違反「貪污治罪條例」之虞。

賴香伶指出，林智堅於昨日召開記者會試圖說明論文抄襲疑雲，然而不但未見當年撰寫論文相關資料，有關其中華大學碩士論文涉嫌侵權一事，更是隻字未提。

賴香伶表示，科管局於2007年12月依採購法規定與中華大學委託研究的「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」研究案，合約第8條第5款：「契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。未經甲方書面同意，乙方不得將與計畫內容或成果有關之文件資料直接或間接使第三人知悉，亦不得將其内容或成果對外公開。乙方並應要求所有實際執行計畫人員遵守保密約定，若有需要，應與實際執行計劃人員簽署必要之保密文件。」

賴香伶提及，第15條第5款也明載，「未經甲方書面同意，乙方不得將計畫內容或成果對外公開」，而林智堅也不否認曾在該委託案結案前，就跟教授聯名發表與該委託案內容相似的論文，且科管局清查後，該委託案的主持人並未申請使用委託資料，進而證實林等人已違反契約規定，致使科管局權益遭受侵害。

賴香伶直言，對於此一明顯的違約侵權情形，至今仍未見有積極維護機關權益的作為，其中是否有私相授受或瀆職等相關違失，她已於22日函請法務部廉政署進行調查，今日也要求監院就此事立案調查。

她說，根據賀力行教授發表的聲明可知，其認為林智堅未經授權使用政府委託研究案的資料「實屬合理合情」，顯見類此侵權行為極可能為常態，賴香伶也具體請監察院應立案，全面清查科管局近十年的委託研究案，是否有長期被侵權的情形。

賴香伶直言，政府公帑、資產是納稅人的寶貴所得，不容許政府機關與特定人私相授受或任意侵害，林智堅至今皆未就是否違反中華大學與科管局的合約規定進行說明，顯見其與其團隊這一個難以言說的問題。

她強調，事實上，林智堅的中華大學碩士論文，最大的問題是他從未在論文中揭露其內容跟科管局該研究案的關聯，這不僅違反學術倫理規範，同樣也有侵害著作權的問題，相關說明網站上都有，賴香伶期盼，林智堅能勇於面對自己在論文上的問題，政府機關也必須自己出來捍衛國家利益。