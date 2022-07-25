近年電子煙和加熱菸等新興菸品猖獗，北市議員汪志冰25日表示，學生2021年總吸菸數是前4年平均的3倍，其中吸食電子煙5年內更是增加了18倍之多，她直指菸害問題將動搖國本，要求教育局應落實校園抽查機制，並對於攜帶或使用者進行戒治輔導。教育局回應，會將學生與校外人士的吸菸的件數區分出來，並輔導學生戒菸。

汪志冰指出，據統計近8成的電子煙含有會成癮的尼古丁，研究更顯示約90％吸菸習慣源自於青少年階段，香香甜甜且價格低廉的類菸品令青少年趨之若鶩，因此將新興菸品納入《菸害防制法》管制或禁止的聲音從未間斷。

北市議會於去年11月三讀通過「台北市新興菸品管理自治條例」並於今年3月底公告實施，規定不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告新興菸品，其中更明訂校園內禁止使用。

不過汪志冰調閱資料發現，北市各級學校查獲紙菸及電子煙總吸菸數，2017年至2020年平均為521件，但2021年卻有1533件，足足暴增近3倍之多；其中紙菸案件數同期平均373件，2021年竟高達717件也翻了2倍，更值得注意的是，電子煙件數由2017年的44件上升至2021年的816件，換算下來5年暴增18倍。

她認為電子煙吸食後沒有味道不易察覺及好收藏的特點，或許是高比率成長的主因，吸食電子煙已成風氣。

汪志冰建議，教育局應要求各級學校制定更嚴格的規範，學校教職員工生禁止攜帶、使用任何菸品，落實抽查機制並提高頻率，並由專業人員個案輔導。

北市教育局長曾燦金回應，今年上半年統計看起來吸食紙菸件數有下降，但電子煙則上升，北市自治條例通過後，校園人行道也進行查緝工作，因此統計數字包括人行道的件數，由於在校外吸菸對校園有影響，因此還是會持續查緝，但會將學生與校外人士的數字區分出來，至於輔導學生戒菸，將協調衛生局、醫療院所處理，了解吸菸原因與動機。

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