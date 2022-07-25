民進黨台北市長參選人陳時中24日舉辦《溫暖的魄力—陳時中的從醫初心》新書發表會，同時強調書名是對自己的期許。今（25）日就有臉書粉專曝光了讀完陳時中新書的觀後感，更秀出書店中的書本陳列圖暗酸陳時中，引出「宅神」朱學恒現身留言「店員聰明」，引發討論。

陳時中新書旁竟擺《國家如何被搞砸》。（取自臉書粉專「熊熊阿北顯微鏡」）

臉書粉專「熊熊阿北顯微鏡」表示，他在書店看到這本阿中部長的新書，於是隨手拿起來翻翻，沒想到發現「厚厚的一本書，談到阿中部長與新冠肺炎疫情相關只有50頁，然後內容只寫到2021年二月，之後的疫情失控、疫苗、快篩沒有超前部署、衛福部的失能完全都沒有寫」，同時質疑「民眾想知道的3+11會議記錄在哪？在這本書中完全得不到解答」。於是該名網友在書店翻了幾頁，認為一點都沒感受到溫暖的魄力，所以放下了書，買了隔壁的《國家如何被搞砸》。

民進黨台北市長參選人陳時中24日舉辦新書發表會。（資料照／黃世麒攝）

此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛指出「給良心店員一個讚，這個擺放說出老百姓的心聲」、「國家如何被搞砸，愚人治國！自私的執政團隊如何把國家推向崩潰邊緣？」、「店員也太會擺設」、「安排的人真是妙」，就連朱學恒都表示「同類書籍應該要放在一起，店員聰明」，許多人也認同「最後一段我笑死，店員怎麼那麼會擺書」、「店員很有sense」。