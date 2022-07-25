大陸外交部發言人趙立堅25日主持例行記者會，被外媒提問有報導指稱中方在美國眾議長裴洛西可能訪台的問題上加強了警告，更有消息人士說可能會導致中方的軍事反應。對此，趙立堅表示，中方近期已經多次向美方表明，堅決反對裴洛西訪台的嚴重關切和嚴正立場。

據《北京日報》引述趙立堅強調，「我們正嚴陣以待，如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。」