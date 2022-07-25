日商三井不動產投資台中東區LaLaport購物中心25日下午盛大舉辦上樑儀式，力拚2022年11月試營運。（馮惠宜攝）

日商三井不動產投資台中東區LaLaport購物中舉辦上樑儀式，市長盧秀燕親自到場見證這項重要里程碑。（馮惠宜攝）

響應台中市政府大車站計畫，日商三井不動產投資台中東區LaLaport購物中心25日下午盛大舉辦上樑儀式，力拚2022年11月試營運，三井不動產集董事總經理川邊直樹強調，大台中腹地有600萬消費人口，集團看好區域消費潛力，這也是三井集團全台第一個購物中心型態商場。

日商三井不動產繼台中、林口以及台南三井OUTLET後港斥資超過百億元在台中東區興建LaLaport購物中心，川邊直樹表示，這也是三井在台灣第一座購物中心，計畫引進300家店舖，包含國際性流行品牌、國內外知名餐飲品牌、生活消費性商品、大型娛樂設施等，打造區域性一站式的購物天堂，並預計可創造2500名就業機會。

這也是台中車站新站完工、大智路打通後，東區近五年來邁出最大步伐的建設新里程；未來串連台中火車站、大魯閣新時代、秀泰生活台中站店、帝國糖廠等商場景點，將形成新興百貨聚落，連結站前即將在8月試營運的李方愛美酒店，共同為台中舊城區發展注入新活水。

台中東區興建LaLaport購物中心上樑儀式除三井不動產集團，台中市長盧秀燕也率領都發、經濟、觀旅、交通等局室首長與會，地方民代、里長也共同見證東區大躍進的重要里程碑。

市議員鄭功進表示，三井lalaport年底開幕後屆時因為配合lalaport施工需求所封閉的信義街，能儘早恢復通車，可望舒緩復興路四段及建成路的車潮。市議員邱素貞建議，LaLaport購物中心開幕後將帶動外來人潮，停車交通等問題將更形嚴峻，希望市府未雨綢繆。市議員參選人、國光里長陳雅惠指出，期盼LaLaport購物中心徵才時，能優先進用東、南區在地民眾，以提升就業率，讓敦親睦鄰更具體與友善。