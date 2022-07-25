林智堅論文不但抄襲到錯字，連記憶都倒退？民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風暴，不但被發現論文內容重複率奇高，還有不少「錯字」也一樣；國民黨台北市議員徐巧芯今(24日)PO圖指出，林智堅2017年寫台大國發所論文時稱自己為「准」（準）碩士，竟然忘記自己2008年已經取得中華大學碩士學位了，且此錯字「准」也和涉抄襲對象余正煌的論文一樣，成為又一鐵證，笑翻網友。

徐巧芯今在臉書發文附圖，續打林智堅論文抄襲案寫道：「可憐的小智，在2017年的時候竟然還不知道自己2008年已經畢業過，取得碩士學位了，#是準不是准，#這麼巧余同學也寫錯（圖在留言）」。

從圖中可見林智堅論文的內容陳述：「至於Ｃ（指林智堅）當時係臺灣大學在職專班生，可謂『准（錯字，應為準）碩士』，本論文假設以Ｃ的高學歷，會吸引較高學歷的選民支持」。

而以此對比余正煌的論文內容：「至於林智堅當時係臺灣大學的碩士二年級生，可謂『准碩士』，本論文假設以林智堅的學歷，可以吸引較高學歷的選民支持。」除了可看出連錯字都照抄外，林智堅明顯引用了對方的記憶，而忘記自己2008年已經取得過碩士學位，成為又一抄襲鐵證。

網友笑翻回應：「以C取代林智堅，論文就變一份新的啦，我也要來唸博士班了」、「抄人堅不是蓋的，無一漏過！」、「坐等台大會不會讓自己變學店」、「看起來失憶的人叫不醒！」、「感覺現在所有人都比小智還熟悉他的論文…」、「笑到美叮美當」、「不妙，再挖下去，恐怕有人要下台」、「小智論文要是pass，我要去報名台大國發所」、「我確信新竹球場絕對原創無抄襲」、「關於論文的原創，防止被抄襲最好的方法是：故意用錯別字（誤）」、「紙包不住火」。