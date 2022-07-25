！1名冷氣工日前到客戶家修冷氣，借用對方家裡廁所後發現環境相當恐怖，最驚悚的是角落的垃圾桶冒出一朵朵菇類，約莫10朵，大小接近5塊錢硬幣。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

這堪稱「屎有餘菇」！1名冷氣工日前到客戶家裝修冷氣，之後借用對方家裡廁所，卻發現環境相當恐怖，最驚悚的是角落垃圾桶內冒出一朵朵菇類，約莫10朵，大小接近5塊錢硬幣，影片曝光網友紛紛笑說「不用擔心上到一半肚子餓了」、「這一季差不多可以收成了」、「這個菇品種很珍貴是上等藥材，乾淨又衛生」。

該網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他是名冷氣工，日前到某個客戶家維修冷氣並借用廁所，進入廁所後發現牆壁是漆上深綠色油漆，環境不是相當乾淨，馬桶有明顯污漬，最令他嚇壞的是，廁所角落的垃圾桶內，竟從內部冒出一朵朵香菇，目測約有10朵。

！1名冷氣工日前到客戶家修冷氣，借用對方家裡廁所後發現環境相當恐怖，最驚悚的是角落的垃圾桶冒出一朵朵菇類，約莫10朵，大小接近5塊錢硬幣。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友用手機錄下該廁所的環境影片，其中垃圾桶內冒出許多黑色的菇類，其中菇柄從內部延伸出來，菇傘約僅有5塊硬幣大小，疑似是該廁間平時太過潮濕又鮮少清潔，原PO分享影片無奈說「維修客戶的冷氣，借個廁所，看到垃圾桶長出香菇，太恐怖了」。

其他網友留言「不用擔心上到一半肚子餓了」、「應該是平常沒住人的吧，或是沒在用的廁所」、「有機栽培的香菇，這樣也要被人爆料，難怪農民常常喊苦」、「遠比馬桶噁爛好100倍啊」、「屎有餘菇」、「這一季差不多可以收成了」、「上廁所看到菇頭，是挺合理的」、「這個菇品種很珍貴是上等藥材，乾淨又衛生」。