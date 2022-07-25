疫情逐漸解封，台北寒舍艾美酒店看好國人熱愛烤肉的中秋檔期，於9月9日至9月11日，晚上6點至9點在酒店5樓QUUBE舉辦「BBQUUBE」玩美中秋烤肉派對，賓客可在戶外空間賞月並品嘗現場燒烤的豐盛海陸美味，每位成人再贈半隻龍蝦、清涼冷食及酒水暢飲、現場DJ音樂表演以及互動遊戲抽獎，有機會獲得「探索廚房下午茶券」及最大獎「台北寒舍艾美住宿券」，每組賓客還可獲贈一組「似顏繪」紀念畫，打造大人盡興、小朋友開心的玩美中秋夜。

「BBQUUBE」玩美中秋烤肉派對成人每位2,280元起、6至11歲兒童每位980元起。即日起開放預訂，於8月15日前預訂付款，可享9折早鳥優惠。

團聚烤肉已成為國人過中秋重要「儀式」，台北寒舍艾美酒店看準其商機，今年首度舉辦大型烤肉派對，由五星廚藝團隊現場燒烤豪華海陸食材，肉食愛好者絕不能錯過的聖路易肋排、美國翼板牛肉與大人小孩都愛的雞腿和臺式烤肉必備的香腸，新鮮海產包含肥美的扇貝、鮮甜透抽與油潤的鯖魚，每位成人還可憑入場券兌換半隻波士頓龍蝦。

除肉品海鮮，櫛瓜、茭白筍、南瓜、玉米等時蔬的均衡搭配更是不可少，還有天婦羅、米血糕、豆干、花枝丸等烤肉人氣選項，餐檯上更準備了白吐司提供賓客包夾烤肉食用，以高規格的嚴選食材、原汁呈現闔家烤肉最經典雋永的美味！QUUBE室內吧檯區同步設置清涼餐檯提供主廚凱薩沙拉、消暑涼麵與季節水果、酸甜檸檬塔與甜而不膩的布朗尼等甜點，搭配精選紅、白酒、啤酒與軟性飲料無限暢飲。

台北寒舍艾美BBQUUBE派對，賓客除了可在信義計畫區的中心愜意賞月、五星級現場烤肉服務可免去汗流浹背的狼狽之外，現場也安排熱音DJ派對舞曲以及「趣味賓果」、「快手剝柚子」等互動遊戲，每場遊戲優勝者有機會獲得「探索廚房下午茶餐券」或「台北寒舍艾美酒店住宿券」等誘人豪禮，邊吃邊玩就有機會把大獎帶回家！此外，每一組賓客還可於現場體驗插畫老師快手繪製的「Q版似顏繪」乙張。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障