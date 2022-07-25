此次為中正國小第3次取得國家代表權，如此優異的表現，顯示高雄市深耕基層棒球運動發展已開花結果。（楊舒婷攝）

中正國小小將們將於7月29日至8月1日前往美國德州拉雷多市，出席2022年美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，以中正國小棒球隊為主體聯合組隊，取得國內代表權，25日在中正壘球場由市長陳其邁授旗，陳其邁更自掏腰包加碼20萬元，要小將們好好努力比賽，為國爭光。

先前中正國小因出賽總花費需300萬元，其中教育局補助100萬元，體育署補助36萬元，自行籌募60多萬元，一度出現經費缺口；透過社會各界以及台鋼雄鷹職業棒球隊的贊助後，成功籌措到300萬元的經費讓小將們能出國比賽。

25日下午在中正壘球舉辦授旗儀式，由市長陳其邁親自授旗給中華少棒代表選手們，除了為教練與選手加油打氣外，致贈代表隊每人1雙打擊手套，還自掏腰包加碼20萬元，鼓勵選手們全力以赴、爭取佳績，在地職棒球隊台鋼雄鷹及市立大同醫院也都到場共襄盛舉，為選手勉勵。

市長陳其邁表示，此次為中正國小第3次取得國家代表權，如此優異的表現，顯示高雄市深耕基層棒球運動發展已開花結果，尤其是教育局長謝文斌到任後，整合學校行政、棒球教練、家長與民間資源，積極推廣國中小棒球社團，向下扎根，發掘與培養優質的運動人才。

為照顧與鼓勵選手爭取佳績，與高雄市立大同醫院簽訂「高雄市體育班優秀選手運動傷害加值防護計畫合作備忘錄｣，設立「運動選手整合照護中心」，提供包含運動傷害醫療服務、運動心理、運動營養與預防照護服務，並攜手紅牛奶粉公司贊助每日所需奶粉營養品，讓學生選手無後顧之憂投入訓練與競賽，從生理到心理，都能得到最好的照顧。