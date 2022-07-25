電子通路聯強(2347)、燦坤(2430)迎接下半年旺季，營運可期。燦坤周一獲外資再度轉買超，聯強也獲外資連6日買超，周一股價雙雙上揚，漲幅名列電子通路類股前茅，齊力收在5日線之上，聯強更衝上近一個月新高點。

聯強六月營收一舉衝破400億元，來到419億元，年增25%、月增30.15%，並創下同期新高與單月歷史次高的紀錄。第二季營收續破千億大關，來到1036億元，年增7%、季增3.29%，同時連續三季創新高。累計前六個月營收達2045億元，寫下上半年度首次突破2000億水準的歷史紀錄，年增11.53%。

聯強日前表示，多款新品推出在即，預期仍然會有傳統旺季的效應，若下半年零組件缺貨情形緩和，出貨可期，四大產品下半年也還是看好，IT商用最看好，營收表現將可望持續向上，今年營運再戰新紀錄，今年獲利增幅也有望高於營收成長。

聯強上周公告，公司子公司Peer Developments Ltd.對ConcentrixCorporation之影響力降低，由權益法投資改為按公允價值衡量之金融資產。

聯強子公司Peer因對CNXC喪失重大影響力，決議將對CNXC投資的會計處理由「採用權益法之投資」變更為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」。依IFRS國際會計準則對會計處理改變之規定，需認列一次性評價利益及估列相關稅負後，約新台幣67億元。由於並未實際處分，故屬於未實現利益。因上述金額係暫估數，實際數將以聯強依規定公告之財務報告為準。

燦坤6月營收18.12億元，年減11.28%、月減10.38%；第二季營收59.42億元，年減1.18%、季增3.33%；上半年營收116.92億元，年增3.84%。第二季天氣並未到位，季節性消暑產品表現不如預期。

燦坤後疫情也啟動多方促銷，激勵營運動能。尤其7月盛夏氣溫頻頻飆高，可望助陣涼爽家電的營收，推升第三季營收。法人預估，塞港問題陸續再改善，雖然仍有景氣、消費面的因素，但3C產品都是必需品，公司也積極做促銷，今年營收至少挑戰兩位數成長。