2022金門夏日音樂季將於7／26-7／28連3天在后湖濱海公園登場，在悠揚音樂和風味美食中，與大家一起解放南海岸，共度清涼一夏美好時光。（金門縣府觀光處提供）

2022金門夏日音樂季將於7／26-7／28連3天在后湖濱海公園登場，網羅20組一線藝人和40攤特色海灘市集，在悠揚音樂和風味美食中，與大家一起解放南海岸。（金門縣府觀光處提供）

2022金門夏日音樂季將於7／26-7／28連3天在后湖濱海公園登場，網羅20組一線藝人和40攤特色海灘市集，在悠揚音樂和風味美食中，與大家一起解放南海岸，共度清涼一夏美好時光。

縣府觀光處長丁健剛表示，此次活動邀請超大咖藝人林宥嘉、蔡健雅、動力火車、te 壞特、婁峻碩、閻奕格、文慧如等20組藝人與在地優質團隊接力開唱，要讓鄉親和專程跨海追星的遊客，在嗨翻天的夏日趴中，感受到沙灘暴強震的威力。

活動現場安排40攤夏日風情市集KM PARTY，還設有「KM PARTY野餐趣」用餐區，歡迎鄉親帶野餐墊席地同樂，在星辰當空的夏夜裡分享微風、海戀的一季浪漫。

主辦單位還精心規畫最受小朋友喜愛的戲水遊樂區，有大螃蟹水上溜滑梯、海豚水上溜滑梯、閃耀大海星、海中浮島、無敵風火輪等系列設施，開放時間：即日起至8／31止，每日15：00-19：00。音樂季期間(7／26-7／28)，則延長時間為14：00-22：00。

另有多家贊助商共襄盛舉，包括可口可樂贊助活動現場打卡即贈送可樂一瓶、頂善嚴選－挺立舒口罩打卡填問卷送「活動主題口罩」。

縣府提醒鄉親，此次音樂季期間交通管制時間自16：00至活動結束，所有車輛均停在中心教練場，再搭乘接駁車進入會場，接駁時間自17：00至活動結束。