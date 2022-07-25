邱敏福老家殘破不堪，黑金城與公益團隊合作伸援手，幫忙修繕。（莊哲權）

昔日的「北盜黑金城」出獄後投入公益及藝術創作，聽聞第1代紅葉少棒教練邱慶成離世後，兒子邱敏福住的殘破不堪，無法遮風雨，黑金城一句話「走，去台東！」，便與「台灣多元藝術空間青年發展聯合會」及所屬「雙願橋計畫團隊」合作，集資修繕老房子，並發放「黑到家」公義關懷包愛心物資給紅葉村弱勢家庭。

曾經是「開鎖大盜」，斷斷續續在獄中待過20餘年，其中6年在台東度過的66歲黑金城，今天日上午偕同「雙願橋計畫團隊」及營造商熊子康等一行，由前布農族群委員伊藍帶領，走訪第1代紅葉少棒教練邱慶成的老家。

邱慶成的兒子邱敏福說，父親在他6歲時便過世，目前只剩他1人守著60年歷史的老家，老房子家徒四壁，無法遮蔽風雨，他的腳因車禍開過刀，不良於行，目前沒有工作，只能靠補助金度日，感謝「黑哥」的大愛協助。

「走，去台東！」，黑金城說，1968年紅葉少棒打敗日本和歌山隊，振奮全國，當時就對棒球隊非常熱中，而當年的小將現在只剩4人，很令人感傷，基於對紅葉少棒的感恩，他二話不說，配合雙願橋計畫團隊，幫忙修繕老房子，預計農曆年前完工。

據了解，80、90年代傳奇大盜黑金城，10多歲就開始混跡幫派，幾乎可以開遍任何保險櫃，光是1988、1989年就犯下200多起竊盜案，因而獲得「北盜」、「盜帥」封號，黑金城11年前離開宜蘭監獄後金盆洗手，轉型為藝術創作者。

黑金城說，出獄後遇到小他20幾歲的妻子，結婚生子後，對人生有許多不同想法，因此設計發起 「黑到家」公義關懷包，並號召藝人徐乃麟代言乾拌麵、宜蘭冬山鄉農會優質米等民生物資，將銷售盈餘的18％，幫助弱勢家庭。

另外，「雙願橋計畫」從2015年成立至今，每年都會募物資送往偏遠鄉區，藝人小馬也經常親自帶著青年朋友自費前去偏鄉舉辦義剪、為獨居老人清掃家園、每年聖誕夜送衣物與熱湯給街友等等。

2020年因疫情爆發，公益常態活動被迫暫停，直到今年再次發動台東偏鄉關懷慈善活動。不同的是，過去這群年輕人都是靠臉書社群去號召響應，今年的慈善計畫經過友人宣傳與牽線，獲得多位長輩的支持。