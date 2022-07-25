不少房子因為土地遭徵收後，其能利用的「畸零地」所剩不多，導致房子變成為「紙片屋」；有男子疑似在台中市豐原區拍下一張照片，原本是要慶祝自家房子前終於開了大馬路，PO上臉書和網友分享這份喜悅，但眼尖網友卻發現照片中的驚人亮點「紙片屋」，還笑稱「亮點應該是那薄如蟬翼的房子」、「好扁的房子」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，他上船1張照片，開心喊著「YA！發了！我家門前開了大馬路」，然而，此照片中卻出現驚人「亮點」，有棟2層高的房子，其房子正面有大門、窗戶看起來很正常，但是，從側邊一看，竟然不到1.5公尺，猶如「紙片屋」一般。

嘉義當地1處房屋呈現三角形「紙片屋」，驚人的是最窄處只有「20公分」，幾乎是1個手掌寬，最寬處也僅4公尺，也成當地特殊景點。（翻攝自Google Map）

照片一出，網友也紛紛留言表示「被徵收到變釘子戶」、「門前馬路通大道，後無土地可傳家」、「亮點應該是那薄如蟬翼的房子」、「真的是門前，只有門！」、「這是任意門還是平行宇宙入口」、「留一片牆出租當看板」、「好扁的房子」、「這是給螃蟹住的，都要橫著走」、「這是透天欸，這代表門前那塊馬路可以佔用做生意」。

另外，也有網友指出該「紙片屋」位於台中市豐原區，「豐原，大馬路在我家門前」、「豐原，聽說這條路土地徵收費用非常高昂」。

其實台灣出現「紙片屋」案例不少，像是在嘉義也出現「三角形」的紙片屋，其房子也被房屋專家判斷疑似是被道路徵收時，所剩的「畸零地」，另外，在台北市萬華區西園路一段與大里街口也有1棟紙片屋，新北市板橋區也有1間新建大樓，其外觀看起來像是「1」字形。