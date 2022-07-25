關西鎮利汎科技公司廢水汙染鳳山溪上游水坑溪，新竹地檢署為回應民眾對民生用水安全要求，去年11月立案偵辦，對被告利汎科技相 關人等緩起訴處分，附帶條件不得再發生排放廢水中含逾放流水標準的重金屬，並應向公庫支付500萬元處分金。

檢方指出，利汎科技去年11月間發生鹽酸外洩及多次超標廢水排放汙染水坑溪，引起民眾圍廠抗爭事件後，主任檢察官高如應、檢察官沈郁智指揮保七刑大持法院核發搜索票，會同環保署北區督察大隊及新竹縣環保局前往執行搜索，對利汎裁處停工。

利汎科技今年1月向縣府申請試車核准後，主任檢察官高如應和檢察官邱志平3月前往現場勘查改善措施及實際運作情形，要求利汎提出完整廢水處理改善與水回收再利用計畫報告書。

檢方指出，迄今利汎尚未取得廢水排放許可文件，但該公司已支出逾7千萬元設備改善費用，再加上其後待支出4千餘萬元，總計將投入上億元費用改善設備及水處理流程，改善廢水處理品質的誠意，尚可肯定，檢察官偵查終結做出上述處分。

檢方表示，考量縣府尚無將民生用水取水口上游廢水排放工廠全數遷移計畫，查緝策略勢必要在「水源保護」與「經濟發展」之間求得平衡，認當前查緝重點應該放在「要求業者自律」以改善廢水處理品質。

檢方5月至7月多次召開「大新竹地區廢水排放查緝專案會議」，針對多家位於民生用水取水口上游的廢水排放公司加強監控蒐證，擴增查緝效能以深入追查可能非法廢水排放犯罪行為。

專案會議中決定，事業有「故意」排放含逾放流水標準重金屬廢水行為時，應依水汙染防治法第36條重懲。事業即使因「操作疏失」而造成廢水中重金屬逾放流水標準，也將要求環保局將案件移送地檢署，以刑法過失放流有害物質罪追究刑責。

檢方呼籲所有業者均應作好公司內控以盡到環境保護的社會責任，共同維護大新竹地區民眾的用水安全品質。