經濟部25日公布6月工業生產指數136.04，為歷年同月新高，年增0.73％，連續29 個月正成長；6月製造業生產指數137.81，為歷年同月最高，年增0.51％，連續29個月正成長，主因受惠於中國大陸逐步解封，加上新興科技與數位轉 型持續推展，國內半導體生產動能續呈強勁，惟傳統產業受終端市場需求漸顯疲弱，業者進行庫存調整，下單轉趨保守，抵銷部分增幅；綜計第2季製造業生產指數136.26，創歷年同季新高，年增3.86％，延續2019年第3季以來之成長走勢，累計1至6月，指數續創歷年同期新高、年增加5.22％。

在資訊電子產業方面，6月電子零組件業生產指數創歷年同月新高，年增3.54％，為推升製造業生產成長之主要貢獻，其中積體電路業年增7.68％，主因新興科技應用相關晶片需求續強，加上半導體業者持續擴 增產能，帶動晶圓代工、構裝 IC、IC載板等增產。電腦電子產品及光 學製品業年增19.05％，主因伺服器、交換器、路由器及其他電腦設備 零件等生產續增，惟固態硬碟因筆電需求走緩而減產，抵銷部分增幅。

傳統產業中，因終端市場需求減弱，業者進行去化庫存，以及部分大廠進行設備維修，致化學原材料業年減10.98％、基本金屬業年減 11.33％；機械設備業亦年減2.83％，主因全球景氣走緩衝擊廠商設備投資意願，加以比較基期偏高所致，惟半導體產業擴廠及自動化設備 需求持續強勁，抵銷部分減幅;汽車及其零件業則年增0.26％，主因電 動小型轎車、汽車電氣零組件等訂單增加所致，惟缺料問題制約部分 車廠及零組件廠產出，抵銷部分增幅。