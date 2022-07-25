造紙大廠正隆（1904）25日宣布與第一銀行等11家金融機構簽約，完成五年期90億元的ESG聯貸案，以掌握零碳轉型商機，持續拓展海內外據點。

此次正隆ESG聯貸案由第一銀行統籌主辦，並擔任管理銀行，台北富邦、合作金庫及華南銀行擔任共同主辦銀行，並邀集土地銀行、元大銀行、國泰世華、彰化銀行、台新銀行、遠東銀行、玉山銀行等金融機構參貸。今天聯貸簽約儀式由正隆總經理張清標與第一銀行副總王邦旭共同主持。

此次正隆聯貸案吸引各銀行踴躍參貸，認貸金額達181億元，超額認貸比率達126％，最終簽約金額為90億元。取得資金主要用來償還既有金融負債，持續充實正隆低碳技術革新及數位化智慧造紙等轉型之中期營運周轉金。

本次聯貸主辦方第一銀行，長期推動綠色金融，積極將ESG結合經營策略，與正隆不謀而合，本次聯貸案也將規劃ESG指標連結機制，持續確保合作多方遵循永續發展原則，攜手併進、推動永續發展。

正隆主管表示，正隆目前營運範疇遍及全球，於台灣、中國大陸和越南設有5座造紙廠、21座紙器廠。接下來將持續布局海內外循環製造綠色據點，包含在越南打造百萬噸級的一條龍造紙基地，朝亞洲低碳綠能新紙業目標邁進。

身為台灣第一家導入產銷智能化的紙業公司，正隆成功建立比國外林漿紙一體化、更適合島內資源稀缺環境的低碳循環製紙商模，廢棄物再生規模全台灣第一，透過積極發展再生能源、實踐數位轉型，從傳統製紙走向低碳智紙，每年貢獻減碳達1,040萬噸，相當於2.67萬座大安森林公園的吸附量。

正隆不僅是台灣目前唯一取得風力再生能源憑證的紙業公司；也是第一家通過TCFD（國際金融穩定委員會成立之氣候相關財務揭露工作小組）查核最高評級認證的紙業公司。最近更獲得加拿大媒體暨投資研究公司企業騎士（Corporate Knights）評鑑肯定，從全球8,480家公司脫穎而出，與台積電並列台灣唯二入榜的「2022全球前200大潔淨企業」。