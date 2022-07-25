台北凱達大飯店搶夏日外食餐飲商機，即日起至9月30日於「家宴」中餐廳推出七道單點佳餚，行政主廚戴于益運用台灣的食材融入川味與粵式的辛、酸、香烹調手法，演繹出一系列別具風味的「盛夏珍饌」，包括有「魚子醬煙燻午仔魚」、酥脆爽口的「蜂蜜檸檬黃花魚」等，每道從180+10%元至780+10%元不等，凡單點兩道即享第二道半價優惠，以價低者為折扣優惠，藉此刺激消費、創造買氣。

凱達飯店「家宴」中餐廳推出「盛夏珍饌」夏季菜餚，從經典中菜中變化出新風味，主廚私藏醬料成為關鍵，嚴選上等藤椒油與新鮮青花椒調配出的完美比例，獨特的香、酸製成香麻帶勁會讓人懷念的醬汁，像是麻香微辣的「椒汁爽口牛五花」、Q彈小巧的「撈汁鵪鶉蛋」選用鵪鶉皮蛋淋上主廚的獨到醬汁，佐上爽脆的糯米椒與辣椒增添口感又解膩。

酥脆爽口的「優格酸瓜小酥肉」，將傳統的鹹豬肉以西式手法賦予新意，包裹完美比例的麵衣酥炸，佐特製酸甜蜂蜜優格醬，入口酥脆帶來微微的蜜香與醃黃瓜的酸香，讓人耳目一新的新吃法；最對時的「絲瓜炒花甲」，清甜的絲瓜與鮮美的花甲一同燉煮，鮮味飽滿的翠綠絲瓜帶有滑蛋香氣，是最經典的家常料理。另外還有主廚首推征服老饕的獨門鮮魚料理，其中有解膩爽口的「蜂蜜檸檬黃花魚」，酥炸至整隻可入口，淋上以蜂蜜為基底的酸甜特調醬汁，蜜香更顯得清爽不膩口。「魚子醬煙燻午仔魚」，選用肉質白嫩肥美的去骨午仔魚，以古法煙燻配上魚子醬與花蓮剝皮辣椒，入口魚子醬在跳舞般，激發出蘊藏於海鮮的鮮甜在齒間奔放，最後來上一個風靡兩岸的雪山包，以創新思維重新詮釋這道點心，加入新鮮山楂，鹹甜的叉燒內餡中帶點戀愛的微酸，成就這道「山楂雪山包」。