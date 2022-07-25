2023年全美五金展(National Hardware Show,2023)將於明年1月31日至2月2日於美國拉斯維加斯Las Vegas Convention Center登場。本展一直是五金業者拓銷美國地區之重要展覽，除各類五金、工具(手動、氣動、電動)、螺絲、居家修繕產品之外，油漆、裝潢用品及工具、園藝用品、新研發產品、精緻家庭用品等均為本次展覽徵集對象，預計徵集至今年9月23日截至，或額滿提前截止。

最新統計顯示，2022年1-6月台灣五金手工具出口金額達24.4億美元，年成長約8%，其中美國為第一大出口市場，出口占比約42.5%，其次為大陸市場約8.9%、德國約5.4%，顯見美國市場需求旺盛是我國重點市場。本展歷史悠久已辦理76屆，根據大會統計資料顯示，上屆(2022年)參展家數及觀展人數年成長38%，展覽規模擴大至3.5萬平方英尺。2023年展覽將與International Builders Show等4個展會同期聯展， 展區預計從西館移至南館舉行，有利於匯集更多買主。

隨著各國逐漸適應疫情帶來的影響及疫苗施打人數的增加，提倡與病毒共存已成為趨勢。因而帶起居家修繕的需求，連動提高客戶對扣件、手工具及水五金下單之動能，並成功增加出口的成長。