嘉義市民整合性健康篩檢服務邁入第16年，今衛生局在市府大廳辦記者會，宣布2022年免費整篩起跑。（呂妍庭攝）

啟動儀式上，還特別表揚3位連續15年參加篩檢的健康模範生，分別為87歲黃清彥、80歲李秀娥夫妻檔和63歲陳慧琳，鼓勵市民向模範生看齊。（呂妍庭攝）

今年衛生局除祭限量8000分早鳥好禮，也針對前4000名首次接受篩檢民眾加碼送好康。（呂妍庭攝）

嘉義市民整合性健康篩檢服務邁入第16年，今年衛生局除祭限量8000分早鳥好禮，也針對前4000名首次接受篩檢民眾加碼送好康，且今年參加整篩市民，除提供健康檢查報告外，還會附上一分個人化慢性病風險評估結果，依據市民的健檢報告客製化計算未來10年罹患慢性病風險程度，提醒民眾顧健康！

今市府與參與篩檢服務的6大醫院聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、台中榮總嘉義分院、衛福部嘉義醫院、陽明醫院及慶昇醫院出席代表一同宣布今年的免費整篩起跑，鼓勵30歲以上市民持身分證及健保卡至醫院接受檢查，啟動儀式上，還特別表揚3位連續15年參加篩檢的健康模範生，分別為87歲黃清彥、80歲李秀娥夫妻檔，和63歲陳慧琳，鼓勵市民向模範生看齊。

嘉義市副市長陳淑慧表示，考量到疫情，為了市民安全、保留醫院醫療照護量能，原預定4月27日啟動的整合性健康篩檢服務延到今天起跑，鼓勵市民多加利用網路預約機制，篩檢前48小時線上預約，讓人潮分流，縮短候檢時間。

陳淑慧進一步指出，15年來透過整篩發現262位癌症確診個案，每年也發現數千位血壓、血脂、血糖、腎功能、胸部X光等異常者，都透過醫療及公衛協力追蹤回診，且今年整篩除提供健康檢查報告，還會附上個人化慢性病風險評估結果報告，協助市民降低未來罹病風險，首次參加整篩市民還提供B、C型肝炎篩檢服務。

嘉市整篩服務今年邁入第16年，編列1760萬元經費，因參加的民眾愈來愈多，加上數據顯示，39歲至30歲年齡級距民眾異常率非常低，去年才開始限定30至39歲年齡層只能免費做一次，40歲以上年年可以做，且全程免費。

為鼓勵民眾接受篩檢，前8000名完成篩檢者贈早鳥3好禮，包括早餐1分、精緻文創環保袋和國民運動中心體適能體驗券或游泳券擇1，另首次參加整篩的民眾可享B、C型肝炎篩檢，前4000名再加贈首篩好禮，鼓勵市民把握機會。