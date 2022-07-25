台中市長盧秀燕(中)與舞蹈班學生們開心擺出各種姿勢。(林欣儀攝)

打造台中「酷城市」，市府積極發展各項運動，目前已針對街舞規畫市府廣場、中央公園與捷運綠線舊社站共3處練習場域，其中設在捷運站的「捷舞103 Just Dance」25日啟用，市長盧秀燕說，街舞已被列為2024年奧運指定項目，盼讓這項運動在街頭每個角落出現。

在台灣體育運動大學舞蹈系、大勇及篤行國小舞蹈班學生的熱舞中，捷舞103 Just Dance熱鬧啟用。盧秀燕表示，街舞已被列為2024巴黎奧運的競技項目，市府為推展街舞運動，積極盤點合適場域打造街舞基地，以市府廣場為例，不分假日或白天、夜晚，都有許多年輕人在此練舞；中央公園人工岩盤下方也是個大型街舞站，未來將持續開發合適場地。

剛啟用的「捷舞103 Just Dance」位於中捷舊社站一樓，不只空間寬敞，且周邊設有多面大型落地鏡，盧秀燕與交通局長葉昭甫、民政局長吳世瑋等人，特別對著大面落地鏡擺出各種姿勢，她說，練舞場旁設有廁所及販賣機，未來每天早上9點到晚間9點開放練舞，全年無休，邀市民一起來跳街舞。

台中捷運公司董事長林志盈指出，為完善練舞空間，「捷舞103 Just Dance」規畫時特別邀明道中學、東山高中熱舞社學生提供意見，也曾開放學生預約試跳，頗獲好評，未來將持續聽取舞蹈愛好者提供建議並精進場地。

中捷強調，台中市府已連續3年舉辦街舞賽事，盼扎根街舞運動，而位於舊社站的練舞場社友最大5公尺、7公尺長的落地鏡，讓練舞者能自由揮灑，另場域中還有飲水機、插座等設施，不只提供學生練舞需求，也開放社區、社團使用。