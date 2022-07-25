經濟部25日公布最新批發業、零售業、餐飲業統計。統計處表示，受惠疫情趨緩、外食消費增加，加以上年同月基期較低，餐飲業6月餐飲業營業額增至619億元，較上月增加7.5％，較上年同月大幅成長 61.7％，為有統計資料以來最大增幅。

另外，餐飲業中餐館業年增61.7％，飲料店業年增66.6％；外燴及團膳承包業年增46.9％，主因機上餐點需求增加，加以上年同月學校防疫停課衝擊團膳營收，基期較低所致。綜計上半年 營業額為3,990億元，年增10.4％。

批發業6月批發業營業額為1兆898億元，年增10.5％，其中機械器具 批發業因半導體及零組件銷售動能持續熱絡，年增11.9％；藥品及化粧品批發業年增32.8％，主因疫情帶動藥品及快篩試劑需求增加所致；食品、飲料及菸草批發業、布疋及服飾品批發業則因上年同月國內餐飲 及零售通路受疫情衝擊，鋪貨需求銳減，致基期偏低，分別年增12.1％、27.4％；家用器具及用品批發業因配合零售端促銷活動鋪貨增加，加以 部分家電商品價格調漲，推升營收年增15.9％。綜計上半年營業額為6 兆3,981億元，為歷年同期新高，年增9.9％。

零售業營業額:隨國內疫情趨緩，消費人潮回流，加以上年同月基期較低，6 月零售業營業額達3,265億元，較上月增加1.2％，與上年同月相比，年增22.5％，為有統計資料以來最大增幅。惟各通路受上年同月防疫三級警戒，比較基期影響，致業績呈現兩樣情，其中百貨公司、布疋及服飾品零售業、汽機車零售業、家用器具及用品零售業、便利商店因上年同月人潮大減，基期相對較低，分別年增173.8％、130.7％、13.7％、55.8％及11.4％;而超級市場、資通訊及家電設備零售業則因上年同月民生用品採購潮、遠端視訊相關設備需求激增，比較基期偏高，分別年減11.1％、1.4％。另燃料零售業因國內油品價量俱增，年增31.5％。