台北文華東方酒店搶父親節孝親聚餐商機，館內米其林一星「雅閣」中餐廳及「Bencotto」義大利餐廳於8月5日至8日推出中、西式父親節星級豪華套餐，讓爸爸與家人一同享受最難忘的幸福食光。極具創意的行政西點主廚趙崇曦並設計《文華紳士》父親節限定蛋糕，以檸檬海綿蛋糕搭配噶瑪蘭威士忌巧克力慕斯及牛奶巧克力脆餅，是獻給摯愛老爸最暖心的甜蜜禮讚，7吋售價2,088元。

連續四年榮獲《台北米其林指南》一星的「雅閣」中餐廳，主廚張國邦師傅8月5日至8日的午、晚餐以嚴選頂級食材，例如：龍蝦、燕窩、澳洲和牛等打造汁濃味正的六道式父親節奢華套餐，以最正宗純粹的經典美味慰勞父親的辛勞，為全家人留下難忘回憶，每套3,280元＋10％。父親節限定套餐內容：精選開胃拼盤（芥末籽雲耳．泡椒小黃瓜．慢滷和牛頰）、點心拼盤 （鮑魚蒸燒賣．雅閣蝦餃皇．紫薯柳葉餃）、羊肚菌海螺燉瑤柱甫、甜椒醬蒸澳洲龍蝦、醬油和牛炒飯及燕窩杏仁茶。

Bencotto義大利餐廳於8月5日至7日午、晚間時段推出父親節限定套餐，一系列豐美珍饈包括：澳洲和牛牛舌佐芝麻葉及荔枝醬汁、香煎老虎蝦佐海鮮醬、干貝綠蘆筍燉飯佐油封番茄及帕瑪森乳酪、美國頂級紐約客牛排佐洋芋泥及波特酒醬、巧克力海綿蛋糕佐巧克力榛果奶油及餅乾脆片，四道式午間套餐每套2,180元＋10％，五道式晚間套餐每套2,580元＋10％。

文華餅房推出《文華紳士》父親節限定蛋糕行政西點主廚趙崇曦精心設計的父親節限定蛋糕《文華紳士》，以煙斗為靈感發想，以檸檬海綿蛋糕為基底搭佐牛奶巧克力脆餅、檸檬奶油餡及特製的噶瑪蘭威士忌巧克力慕斯；香醇馥郁的巧克力伴隨檸檬清香與威士忌酒香，多層次風味碰撞出的迷人微醺滋味，迷人滋味是獻給家中無敵老爸的最佳選擇。7吋售價2,088元，精緻小蛋糕售價280元。