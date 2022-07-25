1名網友在餐廳點了約1500元的A5和牛，部位為「紐約客」，但實際見到餐點，多數肉塊一半以上都是油脂，該網友質疑已不是油花，是整塊肥油，但店家回應是正常的，照片曝光引發討論，其他網友笑說「以為在吃客家鹹豬肉」、「還是其實是與叉燒雙拼」、「這是A5和油！不是A5和牛」。

該名網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他日前花了1559元點了A5和牛，部位為牛前腰脊肉，也就是俗稱的「紐約客」，但實際看見餐點卻發現幾乎全是「肥肉」，好幾塊牛肉幾乎一半以上都是油脂，讓他當場吃不下去，但店家稱是正常的油花分布，他則認為餐點與菜單照片根本完全不同。

1名網友在餐廳點了約1500元的A5和牛，部位為「紐約客」，但實際見到餐點，幾乎多數肉塊一半以上都是油脂，該網友質疑已不是油花，是整塊肥油。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友說他知道和牛有分部位，他點餐前有特別查網路菜單，餐廳寫為「紐約客」，但他看到餐點時認為油脂部分已經不是油花，還特別詢問店家是否有「精修」肉品，店家稱有修過，餐點是正常的，因此原PO非常疑惑地說「畢竟和自己在日本吃過的不一樣呀！」

網友紛紛留言「本人在牛肉工廠做將近十年，如果我去餐廳，餐廳端這個給我，告訴我這是A5和牛，我大概就放火燒店了」、「我想你拿到是油和(ㄏㄢˋ)牛，不是和(ㄏㄜˊ)牛吧」、「差點以為在吃客家鹹豬肉」、「你點的是A5和油哦！不是A5和牛哦」、「這叉燒吧！你沒點雙拼？」