今年42歲的性格男星傑森摩莫亞(Jason Momoa)，因接演DC電影《水行俠》而全球爆紅，而他早在走紅前就死會成人夫，將年輕時就暗戀的大12歲女星麗莎波奈(Lisa Bonet)娶回家，兩人常在鏡頭前曬恩愛，沒想到今年1月兩人宣布結束5年婚姻，2月又傳出兩人復合，讓外界霧裡看花。近日傳出傑森摩莫亞開車兜風時，撞上一台重機，重機騎士飛到半空中，接著撞上傑森摩莫亞的擋風玻璃。

據外媒《TMZ》報導，傑森摩莫亞私下喜歡收集古董車，台灣時間25日時，他開著1970年產的愛車到奧加州的老托潘加峽谷（Old Topanga Canyon）兜風，當時他沿著山路蜿蜒行駛，一輛重機突然切進他所在的車道，在轉彎時與傑森摩莫亞的車發生擦撞，由於撞擊力道不小，重機騎士一度騰空飛起，最後撞在傑森摩莫亞的擋風玻璃上，接著從擋風玻璃處跌到地面，幸好騎士傷勢不嚴重，只有拇指和腳部瘀傷，事發後還能自行爬起站立，之後送往醫院進行治療，而傑森摩莫亞沒有受傷，只是收藏的古董車車頭被重機撞凹，目前他還沒有回應這項報導。

傑森摩莫亞除了演技之外，他的戀情也是焦點，傑森摩莫亞曾透露8歲就對電視機裡、比自己大12歲的莉薩博內特一見鍾情，指著螢幕並對媽媽說：「我要她！」2005年兩人透過共同朋友牽線，隨即陷入熱戀，一交往就是12年，期間並生下一對兒女，直到2017年10月升格為夫妻，這段婚姻於2022年1月13日正式對外公布離婚消息，不過有媒體指出兩人為了家庭重新復合，傑森摩莫亞的離婚宣告也被發現已經刪除，推測破鏡重圓的機率很大。