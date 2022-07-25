新竹市立棒球場花12億元重建啟用，但開幕2場職棒比賽竟導致多名球員受傷，新竹市代理市長陳章賢今(25日)表示此球場仍在「驗收中」，在球場尚未改善前「不會進行任何一場職棒的賽事」。針對陳「開幕賽前有進行壓力測試賽」，臉書粉專「政客爽」則做圖大酸說：「給誰壓力？球員？還是林智堅的選情？」

陳章賢今在記者會中表示，這兩年受到疫情影響，球場施工進度有點延宕，為了讓球迷朋友在下半球季就能在新竹棒球場看球，因此市府團隊、營造、監造和委託營運的龍來公司、味全龍球團，都一起加緊腳步趕工，導致球場養護、工程細節的不足，對此，市府再次向球迷朋友、向球員們致歉。

另外，在開幕賽前有進行壓力測試賽，並請球團、中華職棒進行場勘，修正場內設施，目前球場尚在驗收過程，相關項目全數改善完成才會進行驗收付款。陳章賢並強調，球場沒有改善完成、沒有獲得中職或球員、工會的認可前，「我們不會進行任何一場職棒的賽事」。

對此，政客爽PO文寫道：「原來還在驗收過程啊，所以球員跟觀眾是你新竹政府的『驗收員』就對了？開幕賽前的壓力測試賽484給球員壓力，還是給烙跑的林智堅壓力？沒有驗收好的球場，趕快拿來當政績宣傳，結果鬧笑話又害球員受傷，新竹真的變古巴啊！」

政客爽並製圖酸道：「新竹代理市長說：球場目前尚在『驗收過程』，開幕賽前有進行『壓力測試』賽。Ｑ. 請問是給誰壓力？1. 給球員壓力；2. 林智堅岌岌可危的選情。」

網友回：「虧他敢說在驗收階段，那開放1萬人入場活動，要背瀆職罪嗎」、「智勝敗給智堅」、「哇！馬上劇本就編劇好了啊？驗收個鬼，所有相關單位與人員，統統要送法辦」、「市長候選人沈副市長是否應該出來講講話」、「剛完工啟用的新竹棒球場的封閉式露天包廂，跟馬桶在內門鎖在外的廁所可並列冠軍！」、「所以之前驗收的官員、正副市長…不用追究嗎？代理市長拿出魄力來，不要幫烙跑仔揹黑鍋！」、「市長烙跑了」。