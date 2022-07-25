強化金融市場的穩定性，接軌國際監理趨勢，期交所在111年7月25日開辦店頭集中結算業務。透過店頭集中結算，可以將買賣違約風險轉移到期交所，原本買賣方間的債權債務關係，將變成期交所與買方及期交所與賣方間的關係。交易人不需要再面對各種不同風險的交易對手，只需要面對期交所，可以簡化風險管理作業，降低成本。

店頭交易是在交易所場外進行的交易，通常是金融機構間議價成交，或由經紀商作為中間人，用電話或網路等方式，向想要買賣的客戶詢問可以接受的價格與交易條件，最後由經紀商撮合買賣雙方成交。由於店頭交易的衍生性商品較為複雜、財務槓桿較大，而且商品買賣關係常常相互連結，當一方違約時，可能引發連鎖骨牌效應，影響金融市場穩定，例如2008年金融海嘯即是如此。

每個集中結算契約價值都是由期交所每天依市價進行評價，辦理損益收付與風險管理，可以即時掌握每個參與者的風險狀況，提早示警；即使有人違約，透過期交所的財務防衛資源，也可以吸收違約衝擊，避免風險持續擴大，引發金融危機。

對金融機構來說，依金管會規範，提交至期交所集中結算後，在計算交易對手信用風險應計提資本的時候，只須要2%的風險權數，可以有效降低資本計提，提高資金運用效率。而且以往國內金融機構通常是透過倫敦結算所(LCH)等國外結算機構進行集中結算，費用很高。隨著期交所推出店頭集中結算機制，實現金融服務在地化，業者可就近在國內進行集中結算，將大幅提升結算便利性，並降低結算成本。

結算機制是金融體系的中樞神經系統，只有確保結算順利，才能建立交易信心，讓市場蓬勃發展。期交所建置的店頭集中結算機制，除保障國人交易安全、降低金融業者成本外，更營造有利的交易及避險環境，可望進一步吸引外資進入我國市場，提升國際能見度。