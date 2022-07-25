隨著疫情趨緩，恆春半島迎接滿滿出遊潮，但有當地民眾發現，一名男童與家人出遊用餐，手裡抱著裝著寄居蟹的觀察箱，他留下紙條好意提醒希望將當地物種留在海域，貼文引來熱烈討論。

貼文民眾表示，暑假到了、迎接滿滿的人潮，沉寂好久的活絡，解封後滿滿滿的人潮跟錢潮湧入，但荷包滿滿的賺飽，生態也快速的消失。

他貼上的影片拍下男童抱著裝有寄居蟹的觀察箱說，如影片，如果每個人都拿一點、抓一點，謝謝，墾丁的海也是會被偷光；永續經營才是雙贏的重點，家庭教育也是非常重要。

男子強調，沒有要筆戰，也有跟對方家長說明了，並表示，如果在海邊，會當下提醒告知，並引用國家公園法來嚇阻遊客希望別發生這樣的事，但因為當下並非現行犯，發生地點在鎮上餐廳，客人一行人剛抵達吃飯地點，才會出自好心不想影響彼此吃飯情緒，所以選擇寫張紙條提醒。

只希望他們能吃飯後返回任何海邊，將寄居蟹放回。有網友看到後立即分享，一旦違反國家公園法第13條2款，「禁止狩獵動物或捕捉魚類」，可依規定開告發單，並移請墾丁國家公園管理處裁罰3000元。