針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文門事件，台大已由社會科學院組成審定委員會審議。由於審定委員會召集人、社科院長蘇宏達將此案稱作「醜聞」，民進黨認為是「未審先判」，要求蘇宏達迴避。筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航分析，民進黨在所有人臉上抹大便，「就我看來是蠢到脫肛」。

周偉航在臉書粉專「特急件小周的人渣文本」發文表示，依台大的「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，院長為審定委員會之當然成員且為會議主持人。

周偉航提到，若要迴避也有相關規定：「七、為維護審定之客觀性與公平性，與被檢舉人現有或曾有論文指導師生關係、 口試委員、四親等內之血親或姻親、學術合作關係或其他利害關係人，不得擔任審定委員會委員」。

周偉航指出，蘇宏達若要迴避，大概只有「其他利害關係人」可能攀得上邊，民進黨所持理由卻是「政治偏頗」與「未審先判」，這和「利害關係」實在是牽不上關係，因為學界「利害關係」通常是指「兩方搶一個缺」這種很實際的卡位。

周偉航分析，「我不知道把蘇宏達硬拉下水的作法是誰建議的，就我看來是蠢到脫肛」，就算講了台大也不會照做，反而會堅持現有人馬，以免被說是民進黨的狗；其他審定委員也會更加肚X，因為他們也可能被政治審查。

周偉航說明，依此脈絡，若結果是林智堅輸了，民進黨可能會進一步主張這是政治審定，以顧好自己的基本盤，但後果會導致中間選民更火大；不過也可以反過來思考，民進黨已知審定會議過不了關，所以在所有人臉上抹大便，先顧基本盤。