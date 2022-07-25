雷洪及郭亞棠首次搭檔演父女。（民視提供）

民視新八點檔《市井豪門》緊鑼密鼓拍攝中，資深演員雷洪及郭亞棠首次搭檔演父女，雷洪劇中是經營國術館，平常是厲害的推拿師父以外，也是市場的主委，市場的大家都找他喬事，自稱遇事會主持正義的他，卻被女兒狠虧到底是主持正義還是八卦站，雷洪笑說「每個人看事情角度不同，到時就請觀眾來評斷了」。

雷洪的初登場在市場拍攝，精神奕奕的他逢人就介紹他小女兒郭亞棠，被導演笑是「女兒傻」，只要遇到女兒撒嬌就沒轍了。兩人雖然是首次合作，但雷洪說也是看她在民視長大的，看著她從小女孩變成小女人，初次演父女但默契不在話下。

雷洪在《市井豪門》中飾演推拿師父，人稱「大鼎師」，他表示，劇組團隊找的場地花了不少時間跟功夫，而武打出身的他，也感謝這一次為他量身打造的角色，有特別從自身經驗還有到國術館去看老師傅的手法；此外，敬業的他也已把劇本讀過一輪，覺得這個故事太棒了，迫不及待要跟觀眾見面。

飾演他小女兒妞妞的郭亞棠，剪了一頭俏麗短髮，她表示這種天氣真的短髮方便很多，還喊話要當「市場最美」。她很開心現在有雷爸罩，還透露現實生活中的爸爸也是女兒控，只要女兒撒嬌就好，唯獨感情的事情不能商量。連日高溫讓劇組出外景備感辛苦，郭亞棠表示劇組已養成固定時間提醒大家喝水，消暑的扇子跟涼感噴霧已經人手一組，加上都在市場拍戲，有很多民眾也會投遞消暑飲品， 相當幸福。