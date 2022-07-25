張姓老翁2012年因病過世，冰存在台北榮總太平間，經過8年，連姓大女兒一直推說自己沒錢處理，又不准其他胞妹干涉，醫院提出聯合公祭、慈善團體補助等方式均遭拒，榮總實在忍無可忍提出告訴，士林地檢署日前偵結，依遺棄屍體罪嫌起訴連姓婦人。

64歲連婦家族還有3名胞妹，張姓老翁2012年5月3日過世後，本應領回屍體殮葬父親，但連婦人聲稱會好好處理後事，卻一直讓遺體冰存在榮總太平間，經過多年，連婦以各式各樣的理由拖延，醫院不斷發函，傳訊等通知。

連婦人告訴榮總，其他家屬也無力支付費用，全由她一人處理，但醫院承辦人私下得知，連婦曾以大女兒身分下令，不允許其他家庭成員出面幫父親辦理後事，經過8年，榮總甚至提出可採簡單又不失隆重的聯合公祭方式，辦理殯葬事宜，費用由醫院的惠眾基金會協助，但連婦仍不接受。

榮總多次催促，但連婦始終置之不理，還以「嚎啕哭泣」方式懇求醫院通融，之後又避不見面，直至榮總向北市北投警分局報案，連婦更因此案遭通緝，她仍拒絕出面處理，檢察官以《民法》規定「子女應孝敬父母」的精神及風俗習慣，認定連婦有殮葬的義務，依遺棄屍體罪嫌起訴，並以遺棄直系血親尊親屬，建請法院加重其刑。