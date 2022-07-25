「深夜裡的法國手工甜點」中秋雙層頂級禮盒，2750元。（深夜裡的法國手工甜點提供）

creammm.t 聯名VWI by CHADWANG推「蝴蝶酥咖啡濾泡包禮盒」，490元。（creammm.t提供）

吃蛋糕最容易聯想到的搭檔非咖啡莫屬，中秋禮盒近期陸續登場，為擺脫甜膩印象，咖啡多以微酸花果香中和提升大眾接受度，讓疫情下想體驗儀式感生活的民眾有了更別緻的選擇。

烘焙品牌「深夜裡的法國手工甜點」連續6年推出中秋禮盒，10款法式糕餅中就有8款是首次問世，包含脆脆生巧克力塔、柚香棒蛋糕等，軟綿口感搭典雅香氣，多重工法相當費時，並聯名「亞洲50大咖啡館」Rufous Coffee Roasters網羅4大風味濾掛式精品咖啡包，實際品嘗可感受咖啡醇厚風味完美交織糕點香氣，微酸微甜風味隨性混搭，不喜咖啡者也會喜歡，限量1600盒，即起開放預購。創辦人Rick有信心3周完售，「內容都是重新設計並花超過3個月研發，絕對能打敗其他品牌！」

creammm.t則推「蝴蝶酥咖啡濾泡包禮盒」，運用日本三溫糖經過多重淬鍊，混合法國奶油與小麥麵粉打造焦糖奶油口味蝴蝶酥，香氣四溢卻不甜膩，並攜世界咖啡沖煮冠軍VWI精選三款不同風味的濾泡包咖啡，發揚「分享」意涵，串聯人與人過節團聚情感。