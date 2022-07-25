搶攻中秋送禮商機，英國皇室御用「TWININGS 唐寧茶」今年中秋聯手「養心茶樓」、「Green Bakery」、「PABLO起司塔」與「Feeling18雪之樹」四大「植/質」感生活烘焙店家打造四款中秋「植/質感月餅禮盒」，以「tea pairing」概念作為靈感發想，不只有Vegan的選擇，更有提升質感的禮盒，為傳統禮俗注入全新靈魂。

呼應純淨永續的未來趨勢，在中秋節選擇素食、蔬食、綠色、「植」感禮盒成為消費市場上的必要選項。英國皇室御用「TWININGS 唐寧茶」與兩大純素界的精品品牌合作，打造全新中秋禮盒，讓茶與素食的雙重清爽搭配，在炎熱的中秋為消費者帶來無負擔的「植」感生活。

養心茶樓今年與「TWININGS 唐寧茶」合作推出「唐寧茶 珀心禮盒」，橘紅色的外包裝襯托出金黃色的月亮作，以XO咖哩酥、流心金棗酥、以及特別使用植物肉製作的肉燥千層酥，三款全新全素蘇式月餅口味作，搭配唐寧茶鉑金系列琥珀焦糖博士茶、大吉嶺莊園雙芬茶兩款茶包,一口月餅一口茶,讓月餅的香氣與茶香在口中交織,形成中秋完美的搭配。

今年中秋Green Bakery以經典日式煎餅結合唐寧茶-大吉嶺莊園雙芬茶，融合甜美茶香與烘烤過的杏仁堅果香，交織成讓人一片接一片停不了的美味煎餅。

日本質感人氣店家PABLO以及巧克力界精品Feeling18以「TWININGS 唐寧茶」創新研發，為中秋帶來精緻質感的口味與品項，精巧的甜點增添餐桌上的儀式感。日本爆夯半熟起司蛋糕PABLO，特別為今年推出中秋限定三款唐寧茶口味迷你起司塔，讓起司控在中秋節也能大大滿足嘗鮮慾望。「伯爵茶起司塔」將皇家伯爵茶直接融入奶油乳酪注入起司塔，清新的口感，散發淡淡的佛手柑芬芳。

「伯爵茶珍珠起司塔」經典原味起司塔上鋪上黑糖珍珠，再擠上使用伯爵茶粉製成的卡士達鮮奶油，搭配Q彈珍珠，搖身變成台灣人氣手搖飲品－珍珠奶茶。「莓果雙重奏起司塔」以莓果茶凍搭配唐寧鉑金款胭脂莓果茶製成的莓果卡士達鮮奶油，微酸莓果與經典原味起司塔創造多層次的享受。

南投埔里必訪「Feeling18」，品牌初期以入口即化的生巧克力站穩伴手禮市場，近年更以柔軟蓬鬆的生吐司在網路爆紅。2022中秋節更加碼推出只有在中秋節才買得到的冰沁、涼爽「雪之樹」限定禮盒。Q嫩的麻糬包覆著滑順的生巧克力，與唐寧茶搭配蹦出兩款新口味。「英倫伯爵」巧克力與唐寧經典英倫早餐茶以黃金比例調和，再由Q軟黑糖麻糬皮包覆，濃郁巧克力層次中遇見熟悉的早餐茶香的活潑朝氣，清新不膩的甜蜜。

「仕女柚香」則以來自台東的柚香金萱茶，與格雷二世夫人所調製出的唐寧仕女伯爵茶交織中秋節慶的柔和與清爽，第一口柚香蔓延，接著迎接茶香尾韻綿延，甜蜜爽口的風味，讓人一口驚艷！為仍舊熱辣的台灣中秋，帶來清涼微風。Feeling18以仕女伯爵茶、英倫早餐茶融入中秋限定雪之樹推出「雪之樹禮盒」。