國民黨台北市長參選人蔣萬安下午公布第二波競選總部人事架構，從總幹事林奕華等人事以降，清一色以現任立委與前立委、現任或卸任台北市議員等民代為骨幹，鞏固基層支持企圖明顯。蔣營人士證實，確實以先穩住基本盤為主。

蔣萬安陣營人士表示，此次公布的競選總部人事名單，團隊內都有跟地方溝通過，是集體討論出來的成果，蔣在確定人事過程也都親自拜託。該人士坦言，這個名單展現出蔣的轉變 也開始正視藍營基本盤的重要性。

該人士舉例，蔣萬安從參選以來所拋出的包含新創、剩食、永續等政見理念，都是很高大上的議題，但這波人士反映的就是，蔣「現在反過來顧盤了」，未來將不在只有虛無的高大上議題。

有藍營人士也說，蔣萬安參選以來，不管是自己或競選團隊核心成員走訪基層時，常倡議新創、淨零碳排等訴求，講的「都是沒有操作化的概念」，基層聽不懂，只是覺得蔣在賣弄學問、打高空，在組織接地氣後，未來論述也應更具體。

只不過，蔣萬安競選總部人事布局節奏遭民進黨台北市長參選人陳時中後來居上，目前看來競選總部主幹也和陳一樣以立委為主，被解讀是要建立武器對等的對壘格局。蔣營人士表示，確實是有因為陳快速公布人事有壓力，但不全然是要對做。

蔣萬安今天所公布的人事案中，對連任與否仍未鬆口的現任市議員陳永德，將與已交棒的現任市議員王浩一同出任競選總部執行總幹事，除被解讀整合松信基層成功，也變向暗示陳確定不連任，北市黨部除將最後確認，也可望做出相關因應。