每個人都希望能遇到真心對待自己的另一半，最害怕遇到玩弄感情的渣男、渣女。命理網站「星座不求人」分享，白羊座、雙魚座、天秤座的男生根本就是無縫接軌的高手，一分手就能找到新歡，每段空窗期都短到讓人難以置信。

1、白羊座

白羊男個性比較直接，喜歡就在一起，不喜歡就分開，然後快速尋找下一段感情，有時候他明知和現在的另一半走不下去了，但又不想過早恢復單身，就會先騎驢找馬，一遇到心動的對象，就毫不猶豫展開追求，無縫接軌地投入新的戀情。

2、雙魚座

雙魚男可以說是無縫接軌高手，常常已經戀愛了，又抱著另行擇偶的心態，如果遇到更好的對象，就會馬上分手開始新感情，如果暫時沒遇到，就不會放棄眼前的對象，他認為只要另一半換的夠快，失戀的悲傷就永遠追不上他，藉由新感情來填補內心的空虛。

3、天秤座

天秤男不懂得拒絕，稍微遇到有機會發展的對象，就會控制不住自己，再加上他的個性隨和，喜歡你的時候體貼得無微不至，分手的時候又很快就找到下個對象，空窗期短到讓人懷疑他到底有沒有真心愛過，因為天秤男根本耐不住寂寞。