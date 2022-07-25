千呼萬喚，東港行政大樓25日歡喜落成。(林和生攝)

為促進地方發展、改善東港鎮民洽公環境及提升行政效率，由屏東縣政府協助向中央爭取經費及公所自籌，於廢棄東港火車站空地斥資1.4億，打造東港鎮行政大樓，歷經1年8個月工期，選在25日上午舉辦落成啟用典禮。

包括屏東縣長潘孟安、東港鎮鎮長徐志雄、立委蘇震清及縣議員林蔡鳳梅等人皆出席剪綵儀式，現場湧進許多鎮民共襄盛舉，見證新辦公大樓的落成，氣氛熱絡。

潘孟安表示，原本興建基地是屬東港火車站舊址，在縣府及公所合作歷經多年努力，將這塊「機九」用地變更為可供公所及縣府單位使用的機關用地，未來包括縣府地政、社政、戶政、稅捐處及衛生所等也會移置於新建的聯合辦公大樓，此外，一旁興建中的王船文化館和東港客運轉運站將陸續完工，盼公所行政大樓啟用後，讓鎮民洽公更節省時間、更加便利。

徐志雄表示，東港鎮原有行政大樓不僅外觀老舊，結構也破損嚴重，除不符使用亦有安全疑慮，所在位置更是在熱鬧的商業區，而在縣府團隊及公所共同向中央積極爭取下，成功爭取到補助款1億元，並由公所自籌4800多萬元，才有今日安全無虞、全新風貌的綜合行政大樓。