為響應政府能源轉型政策，台灣大學與台灣中油公司今天簽署「淨零排放合作備忘錄」，雙方將展開產學合作，研發減碳新技術，推動淨零排放。

台灣大學今天發布新聞稿指出，台大與台灣中油簽署「淨零排放合作備忘錄」，由台大校長管中閔、台灣中油董事長李順欽代表簽署，合作意向書內容自研議多元減碳及抵換方式開始，延伸到森林碳匯的創造及取得、建置智慧型低碳場域、研發應用低零碳能源、開發導入減碳技術，以及其它淨零排放或碳中和議題。

管中閔表示，將大學的研究成果為全人類帶來長遠的改變，是高教的重要價值，台大以校園「2028年碳中和50%，2048年碳中和100%」為目標，持續推動永續校園方案；希望透過與中油產學合作，研發導入減碳新技術，協助國家達成2050淨零碳排轉型，擴大台大的社會影響力，也為台灣淨零排放盡一份心力。

李順欽提到，中油已設定2030年排碳量比2005年減量49.5%的中期目標，並以2050年達成淨零排放為願景，這是跨世代及跨領域國際轉型工程，無法單打獨鬥，需大家攜手同行；希望與台大合作，快速整合台灣淨零排放的經營策略、環境科技及氣候法制規劃等領域，具體提出實施計畫及配套，建立階段目標再分期推動，達成企業能源轉型、產業轉型。（編輯：張雅淨）1110725