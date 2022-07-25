今年3～4月期1千萬特別獎及200萬特獎中獎發票，分別有三張1千萬特別獎及一張200萬特獎尚未兌領，期限至9月5日。其中，200萬特獎未領中獎發票是在台北市大同區同合順企業開出，為移工薪資結匯手續費80元發票，獲獎人為外籍人士。

然而，該移工因為是把錢匯回家鄉，今年5月因轉換工作地點、更換雇主，需重新換發居留證。

但依照我國統一發票給獎辦法第10條規定，領獎人必須以本國身分證或居留證等本人證件才能兌領獎金，由於該移工的居留證換發程序耽擱許久，審核的內政部移民署若遲未完成換發，有可能會超過兌領期限9月5日。

若換發程序持續延宕，拖過兌領期限，該移工只能與財神爺擦肩而過，眼睜睜看著新台幣200萬元飛走，最後結果則端看我國審核效率而定。

工商時報也提醒，讀者應盡快尋找自己家中的3～4月期發票，別讓財神跟自己擦肩而過。

財政部表示，今年3～4月期未領1千萬特別獎發票共三張，其中有兩張開在雙北地區，分別為台北市大安區徐杯杯粉圓仙草的125元發票、新北市淡水區挪威森林Motel的980元發票。

而另一張未領千萬中獎發票，則是在Google play花990元購入應用程式，可能為手機遊戲課金玩家。