COVID病例數是一般感冒的2倍，比例是前所未有的高。

COVID追蹤應用程式(ZOE COVID)的創辦人、兼傳染病學專家蒂姆·斯佩克特(Tim Spector)，近期教大家快速檢測自己是否確診的方法，若一早起床出現2種明顯症狀「最好假設」自己確診，因為這在早晨特別容易察覺。

根據《獨立報》(The Independent)報導，斯佩克特教授提到，明明昨晚一覺好眠，沒有特別少睡、多睡的話，起床仍感到全身無力異常疲倦，像是根本沒睡，同時還伴隨喉嚨痛的症狀，那很有可能你已經感染新冠肺炎。他補充，確診後的喉嚨不適感比起普通感冒更嚴重難耐，兩種病症非常容易區分，常聽到許多人形容宛如刀割、痰滿到咳不出來、吞口水都是種折磨等等。

「數據顯示，COVID病例數是一般感冒的2倍，比例是前所未有的高」。近期各項研究都指出，大魔王Omicron的兩個亞型變異株BA4、BA5能完美躲過免疫系統的攻擊或是中和抗體。隨著英國病例數創紀錄飆升，大約每15人就會有1人感染BA4、BA5。

Twice as many covid cases as common colds currently- the ratio has never been so high. Symptoms much the same except generally more fatigue and sore throat - so best to assume it’s Covid! Hopefully this wave will be over soon pic.twitter.com/aUyghCknCu — Tim Spector MD (Prof) (@timspector) July 15, 2022

斯佩克特發布的最新YouTube影片內容表示，「請放心，這並不會讓疫苗效力失效，而是預防中重症的威脅。」更進一步強調，起床若發現上述2種症狀一定先行檢測，有任何因素無法PCR，那最好遠離人群，直到身體狀況恢復。