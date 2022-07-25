桃園雲豹職業籃球隊25日於桃園市新屋區進行「擁豹夢想」夏令營最終梯次開幕，經過前2梯次夏令營後，身為教練的雲豹球員們紛紛有感而發，主力射手盧捷閔說：「看到這些學員們在夏令營中成長，賣力地做教練教他們的訓練，真的很感動。」

為與桃園緊密結合，雲豹休賽季積極舉辦一系列深耕桃園在地活動，「擁豹夢想」夏令營是活動第一彈，更是連續2梯次都在桃園新屋主辦，希望藉由精心規劃的課程內容，讓來參加夏令營的學員們收穫滿滿，今天最終梯次開幕日，總教練劉嘉發活動前勉勵學員，「第一天大家一定會有許多地方不太熟悉，但慢慢會越來越好，希望大家在這5天課程中能滿載而歸。」

盧捷閔回想起前2周夏令營剛開辦時表示，活動中大家教導小朋友一些觀念及球場上基本的動作，目的除了學習外，也讓學員們更加熱愛籃球，教練團還會依照小孩的年級不同，想出各種能讓籃球與玩樂結合的課程，他說：「像我們會讓他們邊運球，結合小孩子最愛的鬼抓人，讓他們慢慢學習。」

有豐富夏令營帶隊經驗的黃奕勝則說：「我在加入雲豹以前曾經帶過營隊，所以這次參加球隊辦的夏令營讓我很上手，這幾天下來很有感，看著他們從第一天追著球跑，到最後可以打對抗賽，讓我很欣慰！我很享受帶小孩的過程，也很快樂，我們會針對每梯次學員年齡調整課程內容，讓來參加的小孩都能在暑假留下美好回憶。」

桃園雲豹為了強化在地、深耕桃園，除了籃球夏令營外，未來球團將會更深入校園，讓陣中球員與各個年齡層的小球員們交流，強化籃球教育，更希望能激起孩子們對於籃球運動的熱忱，以及團隊合作精神與默契，讓球隊用實際行動來「豹」答桃園。