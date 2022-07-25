導演賴聲川劇場作品《如夢之夢》，施展劇場魔法，演出長達8小時，今年12月將在台北重演。（陳怡誠攝）

《如夢之夢》劇中採用的360度環狀舞台，觀眾坐在裡面被四面八方的演員包圍，像是坐在蓮花池裡看戲一樣。（國家兩廳院提供）

打破劇場常規限制，導演賴聲川劇場作品《如夢之夢》，施展劇場魔法，劇中人物角色生命狀態互相交織，令觀眾大感驚奇，演出長達8小時，過去演出時經常一票難求，如今將於12月在台重演。

整部作品是從一句台詞開始：「在一個故事裡，有人做了一個夢；在那個夢裡，有人說了一個故事。」賴聲川表示，他在創作時，大綱架構就比一般戲還要長，一般劇本大綱大約3、4頁，他則寫了29頁，「原本預定演出的時間是12小時，後來考量觀眾散場的交通方式，變成8小時。」

《如夢之夢》最初於2000年在美國加州柏克萊大學以英語演出，當時是3個半小時的版本，同年在台北藝術大學的首演正式版，長度則達8小時。

故事裡面出現的人物，包括醫生、住在巴黎的寂寞女人、上海獨居老太太、老太太年輕時所遇見的法國外交官等。時間從民初到現代，空間從台北、巴黎、上海、北京跨越到諾曼第。

之所以演出需要這麼久的時間，賴聲川表示，要了解劇中每一個人的故事，就要透過另外一個人的故事，「也因此有很多內在支線鋪陳，要說完這些故事，就是需要這些時間。」

值得一提的是，劇中採用的360度環狀舞台，觀眾坐在裡面被四面八方的演員包圍，像是坐在蓮花池裡看戲一樣，也打破劇場常規的鏡框式舞台。演出將於12月27日台北國家戲劇院登場，劇長雖有8小時，但預計有三次中場休息。