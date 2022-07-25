南投縣26位國中小學新、調任校長，25日聯合交接，由縣府祕書長洪瑞智布達、主計處長陳美秀監交；洪瑞智感謝所有校長對教育的付出，也期望在新學年持續為教育努力，成為南投發展觀光首都的後盾。

此次校長遴選結果，國中校長9位調任；國小校長14位調任及3位新任，任期自今年8月1日至2026年7月31日；校長及新職分別是埔里國中陳清濱、信義國中脈樹．塔給鹿敦、大成國中王仁穩、營北國中黃美玲、草屯國中吳國彰、仁愛國中張文嘉、北梅國中朱珮芬、國姓國中陳啟濃、民和國中蔡秋菊。

水尾國小張志維、文山國小姚美宜、至誠國小鄧秀珍、永昌國小陳璿文、隘寮國小陳文源、永興國小張金財、北山國小陳鍾仁、史港國小陳貴珍、僑光國小陳明正、富功國小侯靖男、地利國小伍福義、愛國國小曾筱茹、都達國小余秀英、羅娜國小張素真、雙龍國小陳永輝、廬山國小曾毓婷、紅葉國小施俊良。

洪瑞智在典禮中，致贈童新景、林忠信及洪春滿3位退休校長紀念獎牌。